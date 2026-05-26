交通データの新たな活用方法を模索します。交通事故の未然防止につなげようと山形県警は26日山形県内に支店を置く損害保険会社と協定を結びました。県警と協定を結んだのは、県内に支店を置く損害保険会社あわせて6社です。26日行われた締結式では、損害保険会社が持つ交通データを活用し事故の未然防止に取り組むことが確認されました。山形県警察本部塚本高弘交通部長「我々が持っている交通事故のデータは