RIIZEが、2ndミニアルバム『II』を2026年6月15日にリリースすることを発表した。今作は、タイトル曲「Do your dance」を含む全6曲を収録しており、」“今のRIIZE”を最もストレートに表現したアルバムになっているという。タイトル曲「Do your dance」をはじめとした6曲を通じて、多彩な音楽的挑戦とRIIZE独自のジャンル“Emotional Pop”をさらに拡張していく予定とのことだ。また、カムバックプロモーションスケジュールポスター