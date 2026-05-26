音楽・ENTERTAINMENT専門誌『Depth』のEDITION 13が5月29日（金）に発売される。表紙巻頭特集は西畑大吾・道枝駿佑（なにわ男子）に決定した。◆Depth EDITION 13 画像2018年に関西ジュニア内で結成されたグループ“なにわ男子”。そのメンバーに選ばれた西畑大吾と道枝駿佑。入所時期も歳も個性も違う2人は、それまで全く異なる人生を歩んできたが、“なにわ男子”というグループの結成をキッカケに、“なにわ男子という人生”を