レミオロメンが、この春出演した「THE FIRST TAKE」の音源2曲を本日24時より配信リリースすることを発表した。配信されるのは自身の代表曲でもあり、卒業や門出を祝う曲として親しまれている「3月9日 - From THE FIRST TAKE」。15年ぶりの全国ツアーの初日となった2026年3月9日に「THE FIRST TAKE」が公開され、話題となった。2004年にリリースされた楽曲だが、22年経った現在も、卒業式で歌いたい歌などのランキングでは常に上位