投機円売りと損益分岐点、120日MAの関係 ヘッジファンド（以下ヘッジF）の取引を反映しているCFTC（米商品先物取引委員会）統計の投機筋の円ポジションは、GW中に日本の通貨当局が米ドル売り・円買い介入に出動したと見られると、円売り越し（米ドル買い越し）が4月28日時点の10.2万枚から、5月5日時点では6.1万枚まで縮小した。ただ、その後は2週連続で円売り越しが拡大し、5月19日時点では9.3万枚となり、為替介入が行われたと