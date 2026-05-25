最上川沿いをリレーしながら流域の自然や文化を学ぶ「最上川200キロを歩く」。2週目の先週末は、長井市の子どもたちが水害への備えや水をきれいに保つ大切さを学びました。子どもたち「がんばろー！おー！」2週目に参加したのは長井市立豊田小学校の4年生・27人。子どもたちが最初にやってきたのは高さおよそ125メートルと県内一の高さを誇る長井ダムです。職員「堤防では防ぎきれない所をダムでまかなう