庄内三大祭りの一つで「化けものまつり」として知られる「鶴岡天神祭」のパレードが25日、鶴岡市内中心部で行われました。ことしは人手不足などを理由にパレードが2本から1本に集約されました。「鶴岡天神祭」のパレードは25日午後2時から始まりました。鶴岡市役所前交差点を起点にしたおよそ1.2キロのコースに、巨大な絵馬を乗せた山車や子どもみこしなどが登場し、観客を楽しませました。化けものの振る