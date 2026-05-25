人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居について、両親も約40年前に同じハウスメーカーで家を建てていたことを明かすとともに、新居の玄関を初公開した。 これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テ