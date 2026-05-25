あいのり・桃、新居玄関初公開「ヒヤヒヤしながら過ごすより…」
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が25日までにオフィシャルブログを更新。建築中の新居について、両親も約40年前に同じハウスメーカーで家を建てていたことを明かすとともに、新居の玄関を初公開した。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、注目を集めている桃。
23日、「両親も、私と同い年くらいの時に…？！」と題してブログを更新すると、「なんと両親も40年くらい前に、積水ハウスで家を建ててたのです…！」と明かし、「話は聞いてたけど、 初めて写真送ってもらった！！！」といい、建築中の実家の前で撮影された幼い頃の桃の姿や家族そろって写る貴重なショット、「昭和って、自由だな…！！！」と工事中の足場に登る子どもたちの様子などを公開。「私が３歳くらいの時！！！」「父様お母さんが、今の私と同い年くらいの時」としみじみ振り返った。
さらに「お母さん、子供４人育てながら、引っ越しの準備をしてる最中に…足骨折してるの、大変すぎないか？笑」と母親への尊敬ものぞかせつつ、「今、私が父様お母さんと同世代になって、 同じ積水ハウスで家を建てられたこと、改めて嬉しく思います」とコメント。「じー、そっくりじゃん！！笑」と次男“じろ”くんと幼少期の自分が似ていることにも驚いていた。
翌24日、「【注文住宅】初公開？！玄関はこんな感じになりました！」と題したブログでは、新居の玄関部分を初公開。丸みのあるアーチを取り入れたデザインや存在感抜群の“スケルトン階段”にしたことを説明。
桃は「子供が遊んで落ちるのが怖いから、手すりを縦にした」と安全性を重視した設計だといい、「見栄えは横の方がいいですよー」と事前にアドバイスを受けていたことも明かしつつ、「ヒヤヒヤしながら過ごすよりよっぽどいいよね」と母としての思いをつづった。
「玄関からは、寝室〜洗面台に行くルート」「右にまっすぐ進むと洗面台→ランドリールームに向かうルート」「右に曲がるとシューズインクローゼット→ファミリークローゼット→ ランドリールームにいくルート」と“回遊動線”について紹介したり、「しょうくんのナイスアイディア」とゴミ袋の一時置き場として活用する階段下の収納スペースなども紹介。
さらに、初期のイメージパースも公開。「入ってすぐに緑が見えて、光が入ってきて素敵！最高！だった」としながらも、「窓の奥には寝室…！！」「中庭があるってことは、 ２階も同じ位置に空洞の中庭があって…」と悩んだ末、大幅に間取りを変更したことを告白。「自分たちの優先順位を最優先した間取りに変更になりましたーーー」と振り返った。
最後には、新居で小さなクモを発見した次男の姿とともに「一軒家って虫との戦いだよね…笑 まだ引っ越してないのにもうすでにその洗礼が始まったよ…！笑」とユーモアたっぷりにつづり、 ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「素敵」「すごい」「代々、積水ハウス素晴らしい」「なんか、積水ハウスのCMとかで使えそう」「桃ちゃんのご実家大きい！！」「実家のご家族めっちゃ幸せそう」 「じーとたろどっちにもそっくりすぎる！」「桃ちゃんじーちゃんにそっくり」「35年後はたろじろくんが建てるのかなー？」「素敵な玄関！」「すごーーーーい！！！！！ワクワクしちゃう！」 「迷子になっちゃいそうな広いお家」「オシャレなお家」「落ちついた色合いも高級感がありますね！」「洞窟？！秘密基地的な感じもする〜」「センスが光る、素敵な間取り」「センスの良い豪邸」 「素敵すぎて！！言葉が見つからない」「旅館みたい」「洞窟みたいなお家」「アイデアが素晴らしい」「豪邸すぎて うっとり」などの声が多数寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
これまで、憧れだったという新居のため土地を購入したことやハウスメーカーの決定、建築が進むと吹き抜けになっているリビングや子ども部屋、一番心配していたというキッチン、テラス、プレイルームなどを公開し、注目を集めている桃。
さらに「お母さん、子供４人育てながら、引っ越しの準備をしてる最中に…足骨折してるの、大変すぎないか？笑」と母親への尊敬ものぞかせつつ、「今、私が父様お母さんと同世代になって、 同じ積水ハウスで家を建てられたこと、改めて嬉しく思います」とコメント。「じー、そっくりじゃん！！笑」と次男“じろ”くんと幼少期の自分が似ていることにも驚いていた。
翌24日、「【注文住宅】初公開？！玄関はこんな感じになりました！」と題したブログでは、新居の玄関部分を初公開。丸みのあるアーチを取り入れたデザインや存在感抜群の“スケルトン階段”にしたことを説明。
桃は「子供が遊んで落ちるのが怖いから、手すりを縦にした」と安全性を重視した設計だといい、「見栄えは横の方がいいですよー」と事前にアドバイスを受けていたことも明かしつつ、「ヒヤヒヤしながら過ごすよりよっぽどいいよね」と母としての思いをつづった。
「玄関からは、寝室〜洗面台に行くルート」「右にまっすぐ進むと洗面台→ランドリールームに向かうルート」「右に曲がるとシューズインクローゼット→ファミリークローゼット→ ランドリールームにいくルート」と“回遊動線”について紹介したり、「しょうくんのナイスアイディア」とゴミ袋の一時置き場として活用する階段下の収納スペースなども紹介。
さらに、初期のイメージパースも公開。「入ってすぐに緑が見えて、光が入ってきて素敵！最高！だった」としながらも、「窓の奥には寝室…！！」「中庭があるってことは、 ２階も同じ位置に空洞の中庭があって…」と悩んだ末、大幅に間取りを変更したことを告白。「自分たちの優先順位を最優先した間取りに変更になりましたーーー」と振り返った。
最後には、新居で小さなクモを発見した次男の姿とともに「一軒家って虫との戦いだよね…笑 まだ引っ越してないのにもうすでにその洗礼が始まったよ…！笑」とユーモアたっぷりにつづり、 ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「素敵」「すごい」「代々、積水ハウス素晴らしい」「なんか、積水ハウスのCMとかで使えそう」「桃ちゃんのご実家大きい！！」「実家のご家族めっちゃ幸せそう」 「じーとたろどっちにもそっくりすぎる！」「桃ちゃんじーちゃんにそっくり」「35年後はたろじろくんが建てるのかなー？」「素敵な玄関！」「すごーーーーい！！！！！ワクワクしちゃう！」 「迷子になっちゃいそうな広いお家」「オシャレなお家」「落ちついた色合いも高級感がありますね！」「洞窟？！秘密基地的な感じもする〜」「センスが光る、素敵な間取り」「センスの良い豪邸」 「素敵すぎて！！言葉が見つからない」「旅館みたい」「洞窟みたいなお家」「アイデアが素晴らしい」「豪邸すぎて うっとり」などの声が多数寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年に マッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。