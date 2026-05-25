お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが23日、オフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんが運動会で“人生初の１位”を獲得したことを報告するとともに、尾形が仕事のため初めて運動会に参加できなかったことを明かした。 あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファン