パンサー尾形、初めて娘の運動会欠席も…人生初１位に感動
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが23日、オフィシャルブログを更新。８歳の長女・さくらちゃんが運動会で“人生初の１位”を獲得したことを報告するとともに、尾形が仕事のため初めて運動会に参加できなかったことを明かした。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「成長が凄すぎて」と題したブログで、「今日は さくちゃん、運動会です！！」と報告。朝早くから気合いを入れて向かったことを明かし、「去年までは運動会前は、かけっこが嫌いで 毎年お腹いたいぃぃって泣いてたのに」と振り返りながら、「本当に体力がついて（信じられないくらい風邪ひかなくなったし、喘息もでない）このハードスケジュール でもちゃんとバタバタこなせてる！笑」「今年は淡々と文句も言わず 今日を迎えました。それだけで母感極まります。笑」と成長への感慨をつづった。
さらに、「ちなみに、生まれてから初、今年はパパがお仕事で来られない」と説明。尾形が仕事で運動会を欠席するのは初めてだったといい、それでも娘は「パパお仕事頑張って！！ 来年はきてよね！！」と前向きに送り出したことを明かし、「成長えぐい！」と驚きを吐露。
その後に更新した「運動会でなんと！！」と題したブログでは、「さくちゃんの学年の競技が終わりました！！かけっこは 一位でした！！！ 生まれて初めての一等賞！！」と大興奮で報告。ニコニコ笑顔でゴールまで走り切ったというさくちゃんの姿に、母としての喜びをにじませた。
尾形へ結果を連絡すると、「さくすごーーーーーい！！！感動するわ！！なんか○○のパパも送ってくれた！」と送られてきたLINEの画面とともに「パパ友さんもパパに動画送ってくださったみたい」と明かし、「めちゃくちゃよく撮れてて、感動してました！！ パパ嬉しそう！笑」と感激していたことを明かした。
また、「運動会お弁当は」と題したブログでは、「運動会お疲れ様でした 気温が低めだったけど身体動かすなら暑いより全然こっちがいいね！！一生懸命頑張りました！！」とつづりながら、運動会用に作った色鮮やかなお弁当も披露。卵焼きやミートボール、揚げ物、ひじき煮などが詰め込まれたボリューム満点の内容で、「本当信じられないことにさ、さくちゃんこれ、全部食べるようになったのよ！！笑」と嬉しそうに報告。「めちゃくちゃ食べる量増えた！去年まで三分の一だよ？？」と食欲面でも成長を実感している様子。
最後は「ここ数ヶ月で一気に変わってびっくりしてますわたし」ともコメントし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「お友だちと、運動会良い思い出になります様に」「さくちゃん体力がついてきて毎日頑張っているもんね」「仕事で行けないパパは、行きたくて泣いてるはずねー」「さくちゃん、やったね〜」「１等賞はうれしいね」「小学校でもかけっこって言うの！？懐かしい響き」「ダンスとか今の活動で、体力、持久力、諦めない気持ちがしっかり身についてますね〜」「一等賞素晴らしい！！」「ひじきの煮物と切り干し大根の煮物おいしそう！」「すごい成長」「動くからお腹空くしね健康な証拠ですよ」「たくさん食べて、より健やかに成長されることを願っています」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
さらに、「ちなみに、生まれてから初、今年はパパがお仕事で来られない」と説明。尾形が仕事で運動会を欠席するのは初めてだったといい、それでも娘は「パパお仕事頑張って！！ 来年はきてよね！！」と前向きに送り出したことを明かし、「成長えぐい！」と驚きを吐露。
その後に更新した「運動会でなんと！！」と題したブログでは、「さくちゃんの学年の競技が終わりました！！かけっこは 一位でした！！！ 生まれて初めての一等賞！！」と大興奮で報告。ニコニコ笑顔でゴールまで走り切ったというさくちゃんの姿に、母としての喜びをにじませた。
尾形へ結果を連絡すると、「さくすごーーーーーい！！！感動するわ！！なんか○○のパパも送ってくれた！」と送られてきたLINEの画面とともに「パパ友さんもパパに動画送ってくださったみたい」と明かし、「めちゃくちゃよく撮れてて、感動してました！！ パパ嬉しそう！笑」と感激していたことを明かした。
また、「運動会お弁当は」と題したブログでは、「運動会お疲れ様でした 気温が低めだったけど身体動かすなら暑いより全然こっちがいいね！！一生懸命頑張りました！！」とつづりながら、運動会用に作った色鮮やかなお弁当も披露。卵焼きやミートボール、揚げ物、ひじき煮などが詰め込まれたボリューム満点の内容で、「本当信じられないことにさ、さくちゃんこれ、全部食べるようになったのよ！！笑」と嬉しそうに報告。「めちゃくちゃ食べる量増えた！去年まで三分の一だよ？？」と食欲面でも成長を実感している様子。
最後は「ここ数ヶ月で一気に変わってびっくりしてますわたし」ともコメントし、ブログを締めくくった。
これらの投稿にファンから「お友だちと、運動会良い思い出になります様に」「さくちゃん体力がついてきて毎日頑張っているもんね」「仕事で行けないパパは、行きたくて泣いてるはずねー」「さくちゃん、やったね〜」「１等賞はうれしいね」「小学校でもかけっこって言うの！？懐かしい響き」「ダンスとか今の活動で、体力、持久力、諦めない気持ちがしっかり身についてますね〜」「一等賞素晴らしい！！」「ひじきの煮物と切り干し大根の煮物おいしそう！」「すごい成長」「動くからお腹空くしね健康な証拠ですよ」「たくさん食べて、より健やかに成長されることを願っています」などの声が寄せられている。