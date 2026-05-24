デラックスｘデラックスの名古屋ELL公演の会場にて、11月の名古屋Reny limitedでの追加公演が発表されツアー後半戦となる第二幕の全貌が明らかとなった。最新曲「ギギギギルティ」がバズリズム02の5月度オープニング曲としてオンエアーされ、MVでみせる後半の食テロシーンもデラデラ感が肉汁のごとくあふれ出ているるデラックスｘデラックスだが、＜全国ツアー”天晴れ！！和気藹愛ツアー”＞第一幕のファイナルは7月20日東京SGCホ