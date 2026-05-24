デラックスｘデラックスの名古屋ELL公演の会場にて、11月の名古屋Reny limitedでの追加公演が発表されツアー後半戦となる第二幕の全貌が明らかとなった。

最新曲「ギギギギルティ」がバズリズム02の5月度オープニング曲としてオンエアーされ、MVでみせる後半の食テロシーンもデラデラ感が肉汁のごとくあふれ出ているるデラックスｘデラックスだが、＜全国ツアー”天晴れ！！和気藹愛ツアー”＞第一幕のファイナルは7月20日東京SGCホール有明で、バンド史上最大の3700人キャパの会場でのワンマンライブとなる事が発表されている。

この第二幕では、初のライブ開催となる鳥取、高知公演も含まれ、すでに先行受付も開始となった。

第二幕受付リンク：https://v-again.stores.jp/?category_id=6930fb56e126f8368e0d3e7d

＜デラックス×デラックス10th ANNIVERSARY 天晴れ！！和気藹愛ツアー 第一幕 ファイナル＞

2026年7月20日（月・祝）

＠東京SGCホール有明

＜デラックス×デラックス10th ANNIVERSARY 天晴れ！！和気藹愛ツアー 第二幕＞

7/26（日）

長野・長野CLUB JUNK BOX

開場 16：30 / 開演 17：00​ 8/22（土）

熊本・熊本B.9 V2

開場 16：30 / 開演 17：00​ 8/23（日）

福岡・福岡DRUM LOGOS

開場 16：45/ 開演 17：30​ 9/12（土）

鳥取・米子AZTiC

開場 16：30 / 開演 17：00​ 9/13（日）

岡山・岡山CRAZYMAMA

開場 17：30 / 開演 18：00​ 9/19（土）

茨城・水戸LIGHT HOUSE

開場 17：30 / 開演 18：00​ 9/26（土）

大阪・NHK大阪ホール

開場 16：45 / 開演 17：30 11/14（土）

高知・高知LIVE HOUSE X-pt.（クロスポイント）

開場 16：00 / 開演 16：30​ 11/15（日）

香川・高松MONSTER

開場 17：30 / 開演 18：00​ 11/22（日）

名古屋・ReNY limited

開場 16：15 / 開演17：00 11/23（月・祝）

滋賀・U★STONE

開場 17：00 / 開演 17：30​ 12/12（土）

沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

開場 17：00 / 開演 18：00＊近日チケット受付予定

◆デラックスｘデラックス・オフィシャルサイト