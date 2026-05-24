デラックスｘデラックス、2026年の全国ツアー後半戦を解禁
デラックスｘデラックスの名古屋ELL公演の会場にて、11月の名古屋Reny limitedでの追加公演が発表されツアー後半戦となる第二幕の全貌が明らかとなった。
最新曲「ギギギギルティ」がバズリズム02の5月度オープニング曲としてオンエアーされ、MVでみせる後半の食テロシーンもデラデラ感が肉汁のごとくあふれ出ているるデラックスｘデラックスだが、＜全国ツアー”天晴れ！！和気藹愛ツアー”＞第一幕のファイナルは7月20日東京SGCホール有明で、バンド史上最大の3700人キャパの会場でのワンマンライブとなる事が発表されている。
この第二幕では、初のライブ開催となる鳥取、高知公演も含まれ、すでに先行受付も開始となった。
第二幕受付リンク：https://v-again.stores.jp/?category_id=6930fb56e126f8368e0d3e7d
＜デラックス×デラックス10th ANNIVERSARY 天晴れ！！和気藹愛ツアー 第一幕 ファイナル＞
2026年7月20日（月・祝）
＠東京SGCホール有明
＜デラックス×デラックス10th ANNIVERSARY 天晴れ！！和気藹愛ツアー 第二幕＞
7/26（日）
長野・長野CLUB JUNK BOX
開場 16：30 / 開演 17：00
8/22（土）
熊本・熊本B.9 V2
開場 16：30 / 開演 17：00
8/23（日）
福岡・福岡DRUM LOGOS
開場 16：45/ 開演 17：30
9/12（土）
鳥取・米子AZTiC
開場 16：30 / 開演 17：00
9/13（日）
岡山・岡山CRAZYMAMA
開場 17：30 / 開演 18：00
9/19（土）
茨城・水戸LIGHT HOUSE
開場 17：30 / 開演 18：00
9/26（土）
大阪・NHK大阪ホール
開場 16：45 / 開演 17：30
11/14（土）
高知・高知LIVE HOUSE X-pt.（クロスポイント）
開場 16：00 / 開演 16：30
11/15（日）
香川・高松MONSTER
開場 17：30 / 開演 18：00
11/22（日）
名古屋・ReNY limited
開場 16：15 / 開演17：00
11/23（月・祝）
滋賀・U★STONE
開場 17：00 / 開演 17：30
12/12（土）
沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟
開場 17：00 / 開演 18：00＊近日チケット受付予定
◆デラックスｘデラックス・オフィシャルサイト