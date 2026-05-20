すかいらーくレストランツ（東京都武蔵野市）が運営するファミリーレストランチェーン「ガスト」が、人気メニューが割引になるキャンペーン「26％OFF人気メニュークーポンフェス」を5月21日から期間限定で実施します。【えー！】あの人気メニューも！クーポン対象の商品を詳しく！一覧を見る！同キャンペーンでは、2025年4月1日〜10月31日の期間に約130万食を突破した「海老（エビ）と蒸し鶏のコク旨冷麺」をはじめ、「鉄