TC05M3 ミミソラは、dd HiFiのUSB-Cケーブル「TC05M3」と、ELOITのイヤーピース「VELVET」「VELVET WIDE BORE」を5月23日に発売する。価格は、TC05M3がオープン、VELVETは1,660円から。 USB-Cケーブル「TC05M3」 スマートフォンと外付けDAC/アンプを接続しながら、同時に充電できるUSB-C OTGケーブル。 スマートフォンで外付けDAC/アンプを使用する際、USB-C端子が