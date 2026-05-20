5月15日、サムライブルー（サッカー日本代表男子）は、北中米W杯の代表メンバー26名を発表した。GKの構成は鈴木彩艶（ざいおん/パルマ・カルチョ）、早川友基（鹿島アントラーズ）、大迫敬介（サンフレッチェ広島）の3人となったが、この選出について、サポーターから多くの意見が寄せられている──。「各国、GKは3人体制で臨みますが、3番手と見られる選手の出場はほとんどありません。あるとすれば、1番手と2番手が怪我をする