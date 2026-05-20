東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが2026年7月7日（火）より登場します。第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされています。 東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾 グッズ・お土産 発売日：2026年7月7