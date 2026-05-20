東京ディズニーシーでは、「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾のグッズが2026年7月7日（火）より登場します。

第2弾では、青色探しにでかけたダッフィーたちが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされています。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾 グッズ・お土産

発売日：2026年7月7日（火）

販売店舗：東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへご入園された方のみご購入いただけます。

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーシーにて開催されているアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」

開催を記念して発売されている「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」グッズの第2弾が登場します。

第2弾にデザインされているのは、青色探しにでかけたダッフィーたち。

ダッフィーが、いろいろな場所で青色を見つけて楽しんでいる様子がデザインされています。

ノート

価格：1,800円

ダッフィーたちがいろいろなブルーを見つけて楽しんでいるアートがたくさん描かれたノート。

めくって眺めるだけでも癒やされそうなデザインになっています。

ポストカード＆クリアホルダー

価格：850円

ダッフィーたちをデザインしたポストカードとクリアホルダーのセット。

ダッフィーたちがいろいろなブルーを見つけて楽しんでいるアートがデザインされています。

ステッカーセット

価格：1,500円

ダッフィーたちのアートがかわいいステッカーの3枚セット。

スマートフォンやタブレットのデコレーションにもおすすめです。

レジャーシート

価格：1,300円

アウトドアシーンで大活躍してくれるレジャーシート。

レジャーシートをしまえる便利なバッグ付きです。

ぬいぐるみチャーム ダッフィー

価格：2,500円

三輪車に乗って楽しんでいるダッフィーのぬいぐるみチャーム

好きなところにつけて楽しむことができます。

ぬいぐるみチャーム シェリーメイ

価格：2,500円

片手を上げるポーズがかわいいシェリーメイのぬいぐるみチャーム。

三輪車にあしらわれたピンクのシェルモチーフもポイントです。

ぬいぐるみチャーム ジェラトーニ

価格：2,500円

三輪車をこぐジェラトーニのぬいぐるみチャーム。

爽やかなカラーのリボンがあしらわれた帽子もおしゃれです。

ぬいぐるみチャーム ステラ・ルー

価格：2,500円

カールしたまつ毛とぱっちりとした目元がチャーミングなステラ・ルーのぬいぐるみチャーム。

長い耳にあしわれたアクセサリーにも注目です。

ぬいぐるみチャーム クッキー・アン

価格：2,500円

三輪車に乗りながら手を振るクッキー・アンのぬいぐるみチャーム。

サン林野にはカップケーキのアイコンがプリントされています。

ぬいぐるみチャーム オル・メル

価格：2,500円

黄色い三輪車に乗るオル・メルのぬいぐるみチャーム。

両手でしっかりハンドルを持つ姿がとってもキュート☆

ぬいぐるみチャーム リーナ・ベル

価格：2,500円

右手を上げながら三輪車をこぐリーナ・ベルのぬいぐるみチャーム。

アクセサリーをあしらったツバ広の帽子もお似合いです。

クッション

価格：6,900円

ダッフィーたちがいろいろなブルーを見つけて楽しそうにしている様子をイメージしたクッション。

お部屋のリラックスタイムをぬいぐるみ付きのクッションと一緒に過ごせます。

デコレーションマグネットセット

価格：3,000円

3つのストーリーを表現したデコレーションマグネット。

お部屋のアクセントにもぴったりです。

フォトスタンド

価格：5,200円

リーナ・ベルとクッキー・アンをデザインしたフォトスタンド。

ブルーのフルーツを見つけて楽しそうにしているデザインが使用されています。

ティッシュボックスカバー

価格：4,800円

シェリーメイとオル・メルがブルーのお花を見つけて楽しそうにしているデザインのティッシュボックスカバー。

お部屋を彩るインテリアとしても活躍してくれます。

バンダナ

価格：1,700円

さわやかな色合いに仕上げられた、大判サイズのバンダナ。

首元に巻いたり、バッグにつけたりと、その日のコーディネートに合わせてさまざまなアレンジを楽しめます。

フェイスタオル

価格：2,400円

いろいろなブルーを見つけて楽しんでいるアートがデザインされたフェイスタオル。

草花や木の実を持つシーンや、星空を見上げる姿が落とし込まれています。

リング

価格：1個 1,000円

身につけて楽しめる、ダッフィーたちをモチーフにしたリング。

全7種のうちどれか1つが入っており、どのキャラクターのリングが出るかは開けてからのお楽しみです。

リングセット

価格：1箱（全7種）7,000円

全7種類をそろえることができるリングセット。

全てのデザインを集めたい方におすすめです。

マルチケース

価格：4,500円

表面のファスナーを開けるとスリット入りのクッションがついており、別売りのリングをきれいに収納することができるマルチケース。

裏面も、お気に入りのアイテムを入れて持ち歩くことができる便利なケースです。

トートバッグ

価格：4,800円

表と裏で、第1弾と第2弾それぞれのデザインが描かれたトートバッグ。

ダッフィーたちの青色探しの旅のストーリーを存分に感じることができます。

きんちゃくセット

価格：2,800円

3つのストーリーを表現したきんちゃく3枚セット。

小物入れにぴったりなサイズ感です。

アソーテッド・スウィーツ

価格：2,800円

バウムクーヘンやマドレーヌ、かわいい足跡型のクッキーが入ったアソーテッド・スウィーツ。

食べ終わったあとの缶は小物入れとしても使用できます。

いろいろな場所で青色を見つけているダッフィーたちの様子が描かれたグッズが多数登場。

どんな旅に出かけたのか想像を膨らませながら楽しむことができます。

東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾グッズの紹介でした。

青色探しの旅を楽しむダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾まとめ 青色探しの旅を楽しむダッフィーたち！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾まとめ 続きを見る

©Disney

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青色探しの旅へ！東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのファインド・ユア・ビューティフル・ブルー！」第2弾 グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.