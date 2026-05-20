吉田輝星が19日のソフトバンク戦で好投した■オリックス 2ー1 ソフトバンク（19日・京セラドーム）オリックスの吉田輝星投手が19日、京セラドームで行われたソフトバンク戦の7回から登板。1安打を許したものの、2三振を奪う好投で8試合連続無失点をマークした。披露した“緩急”にファンも「めちゃくちゃええな」と惚れ惚れとしている。1点リードの7回から登板した吉田は、柳田に右前打を許したが、山川を146キロの切れのある