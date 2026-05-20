むい自然農園学校の代表理事「わたるん」さんのイラストスライド「『足りない』んじゃなくて、『多すぎる』のかも！？」が、インスタグラムで2900以上の「いいね」を集めて話題となっています。【イラスト】18年農家を続けて気付いた“引く勇気”画像を見る（5枚）問題を足し算で解決しようとすると、また別の問題が生まれてしまいがち。それは野菜たちも、人間たちも同じこと。「何かしなきゃ」「もっとよくするためには」