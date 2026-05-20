株式会社ケンコー・トキナーは、スリックブランドのグリップ雲台「AF 1500 AC」を5月22日（金）に発売する。 グリップを握ると雲台が動き、離すと固定されるグリップ雲台の新モデル。今回からカメラ台がアルカスイス互換形状になった。付属のクイックシューに加え、アルカスイス互換形状のL型ブラケット、カメラケージ、三脚座などが装着できる。 グリップ雲台独自の機構は継承。グリップ操作に連