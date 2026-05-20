健康診断でヘモグロビンの数値が正常値であるにもかかわらず、貧血になることがあります。このような体内の鉄分が不足している状態は、いわゆる「隠れ貧血」と呼ばれています。隠れ貧血は単なる栄養不足ではなく、大きな病気が隠れている可能性があるとされていますが、どのように対処すればよいのでしょうか。中高年の隠れ貧血のリスクや鉄分を効率よく摂取する方法も含め、天王寺やすえ消化器内科・内視鏡クリニック（大阪市天