主婦の浅木胡逸（あさぎこいち）さんの漫画「ふくぬぐ」が、Xで2300以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む子どもが手や口の周りを盛大に汚しながら食事をしていました。それを見た母は、服に汚れがつかないよう慌てて声を掛けたのですが、まさかの勘違いが…という内容で、読者からは「日本語難しい！」「焦るとうまく話せないですよね」などの声が上がっています。何気ない一言が“別の意味”に…