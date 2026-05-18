【銀だこ「銀魂」風次回予告】 5月18日 公開 築地銀だこは公式Xアカウントにて、5月18日にTVアニメ「銀魂」の次回予告風画像を投稿した。 「コラボ情報は時々水曜に出るから気を付けろ」と筆文字で書かれており、詳細は5月20日水曜日に公開されると思われる。TVアニメ「銀魂」は2006年から2018年まで計367話を放送しており、次回予告では画像のような達筆の筆文字が描かれていた。 「銀