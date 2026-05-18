長友佑都を支えた家族の存在6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバーに選出されたDF長友佑都が5月17日、FC東京の「代表選出選手記者会見」に登壇。5度目の大舞台に挑む39歳が家族の存在について話した。この日の会見では、花束贈呈で4人の息子たちと平さんがサプライズで登場。4人の子供たちの前で父親としての顔が見えたワンシーンもあった。長友にとって家族の存在は「計り知れない力」。4人の息子た