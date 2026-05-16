（C）サンライズ バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は、2029年にガンダムシリーズがアニメ放送開始から50周年を迎えることを記念し、「ガンダム50周年プロジェクト」を始動。『少年とガンダム 機動戦士ガンダム 50周年 -Road to 50- プロローグムービー』を初公開。『機動戦士ガンダム』のリマスター制作が決定した。【動画】ガンダムカンファレンス SPRING 2026ガンダムシリー