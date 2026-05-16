《宮城県にいて、久々に地震警報くらった‥やっぱ怖いわ‥》5月15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源地とするマグニチュード6.4の地震が発生。宮城県石巻市、登米市、大崎市では最大震度5弱を観測したが、発生当時、お笑いタレントの狩野英孝が宮城県に滞在しており、Xに冒頭の投稿をした。「津波の心配はありませんでしたが、東北新幹線が一時、上下線で運転を見合わせるなど、宮城県内は混乱しました。狩野さんの滞在が仕事