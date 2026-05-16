古巣エンゼルス戦【MLB】ドジャース 6ー0 エンゼルス（日本時間16日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、敵地エンゼルス戦に「1番・指名打者」で出場し、4打数1安打1四球だった。チームは急きょブルペンデーとなったが、3連勝で首位をキープした。大谷は3試合ぶりに打者として出場。相手先発コハノビッツと対戦した第1打席では空振り三振。3回の第2打席は四球だった。5回先頭の第3打席では左翼ポ