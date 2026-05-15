2026年の梅雨期間の傾向（ウェザーニューズのHPより） 民間の気象情報会社・ウェザーニューズは13日、2026年の梅雨の期間の傾向について発表しました。それによりますと、中国地方・四国地方ともに、梅雨入りは6月上旬、梅雨明けは7月中旬の予想です。 梅雨入りは中国地方・四国地方ともに平年並みの予想ですが、梅雨明けは中国地方は平年よりも早く、四国地方は平年並みの見込みです。そのため、