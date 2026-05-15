フランスサッカー連盟(FFF)は14日、北中米ワールドカップに臨むフランス代表メンバー26人を発表した。ロシアW杯の優勝、カタールW杯の準優勝を経て、今大会も優勝候補本命の一角。W杯歴代通算得点トップまで4点に迫っているFWキリアン・ムバッペ(R・マドリー)、昨年度バロンドール(欧州最優秀選手)のFWウスマン・デンベレ(パリSG)らスター選手がずらりと名を連ねた。前線はムバッペ、デンベレの他にもFWマイケル・オリーズ(バ