機器をコンセントに挿すだけでインターネットが利用できる「据え置き型Wi-Fiルーター」の契約に関する相談が寄せられているとして、国民生活センターの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【要注意】「えっ…詐欺じゃん」これが「据え置き型Wi-Fiルーター」の契約トラブルの正体です！国民生活センターによると、次のような相談が寄せられているといいます。【相談事例】スマートフォンが自宅でつながりにくくなり携