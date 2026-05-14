＜関西オープン初日◇14日◇茨木カンツリー倶楽部東コース（大阪府）◇6734ヤード・パー70＞女子プロの山下美夢有を姉に持つ、ツアー2年目の山下勝将（やました・まさゆき）が上々の滑り出しだ。予選会から出場権を獲得して今季レギュラーツアー初戦。5バーディ・2ボギーの「67」でラウンドし、3アンダー・2位タイ発進を決めた。【写真】昨年との比較胸板の厚さが歴然ですアウトのトップ組で出ると、4番までに3つ伸ばす順調