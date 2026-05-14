5月11日、YouTuberのヒカルが、落語家の立川志らくとコラボした動画を投稿した。動画内で、「ナインティナイン」の岡村隆史を酷評する場面があり、波紋を呼んでいる。ヒカルは4月のYouTubeで、タモリを「おもしろくない」と評したところ、志らくがXで《見識不足》と苦言を呈した。この衝突がきっかけで今回の対談が実現することとなった。「岡村さんは4月のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』（ニッポン放