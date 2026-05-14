軽SUVらしさとスポーティさを両立した意欲作軽自動車といえば、日常での使いやすさや燃費性能を重視したモデルが多く、デザイン面では堅実な方向にまとめられることが少なくありません。そんな中で、遊び心を前面に押し出し、多くのファンを獲得した存在がスズキの「ハスラー」です。街中での扱いやすさとSUVらしい雰囲気を両立したこのクルマは、アウトドアブームとも重なり、登場以来高い人気を維持してきました。特に2020年