壱番屋（愛知県一宮市）のカレーライス専門チェーン「カレーハウスCoCo壱番屋」（ココイチ）が、2025年11月に行われた「肉塊総選挙」で1位を獲得した「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を5月15日から数量限定で再販します。【画像】ドドーン！米より肉が大きい…肉塊レベル4のボリュームがヤバイ！コレです！同商品は、「肉塊プロジェクト」の“初代肉塊カレー”として2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売し、いずれも約2週