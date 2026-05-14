FIFAワールドカップ2026開幕まで約1カ月となった。日本代表は日本時間6月15日にW杯初戦を迎えるなか、現時点で発表されている日本代表の放送予定は以下の通り。※日程はすべて日本時間。●グループステージ第1節オランダ代表戦試合情報日付：2026年6月15日（月）時刻：5時キックオフ会場：ダラス・スタジアム（アメリカ）放送予定テレビ放送：NHK総合ネット配信：DAZN●グループステージ第2節チュニジア代表戦試合情報日付