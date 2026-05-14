ぽんさんの漫画「結婚10年目に思うこと」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む山あり谷ありだった10年の結婚生活。かつて妻は、夫が家事や育児に対して「土俵の外」にいるように感じていました。しかし、あるときから「言い争う」ことをやめてみたら…という内容で、読者からは「うちの夫も同じです」「男性は言わないと伝わらないですね！」「分かりすぎて、泣けました」などの