今回紹介するのは、動画撮影用の小型三脚「SmallRig x Potato Jet TRIBEX SE Tripod」。カメラリグの世界ではお馴染みの中国「SmallRig」社の製品で、登録者100万人を超えるYouTuber、Potatojet氏とのコラボ製品となっている。 まずは三脚としての主要スペックを挙げると、重量は3.7kg。動画用三脚としては割とコンパクトな部類で、ワンオペでの携行などに使いやすいサイズと言える。収納時の全長は72cmと短く、多くのスӦ