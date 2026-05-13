12試合ぶりの一発…マルチ安打も5戦ぶり【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地で行われたジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、12試合ぶりとなる今季7号ソロを放った。チームは2度目の4連敗を喫する展開となったが、背番号17の復調に米メディアは注目。待望の一発を放ったスターに対し、現地記者らからは称賛と安堵の声が次々と上が