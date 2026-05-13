イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXが、再利用可能な超大型ロケット「スターシップ」の最新バージョンである「スターシップV3」を発表しました。スターシップV3には前モデルから多数の改善が加えられており、すでに打ち上げ試験の予定日も決まっています。SpaceX - Introducing Starship V3https://www.spacex.com/updates#starship-v3Starship’s twelfth flight test will debut the next generation Starship and