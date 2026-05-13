マリナーズ戦に先発するも4回5四死球6失点で敗戦【MLB】マリナーズ 10ー2 アストロズ（日本時間13日・ヒューストン）アストロズ・今井達也投手が12日（日本時間13日）、本拠地でのマリナーズ戦に先発登板し、4回6失点で敗戦投手になった。復帰戦となったが、満塁本塁打を浴びるなどの大乱調。地元メディアの記者からは高額な年俸に見合わないと厳しい苦言が呈されている。初回は3者凡退で切り抜けたものの、2回に2ランを浴びて