山本に代わってトライネンを7回途中から起用【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げて6安打8奪三振無四球5失点の内容で敗戦投手になった。7回に走者を残して交代となったことに、デーブ・ロバーツ監督は「ヨシノブは7回に少しスタミナ切れした」と指摘した。山本は1・2回をゼロに抑えたが、3回に9番の