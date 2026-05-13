山本に代わってトライネンを7回途中から起用

【MLB】ジャイアンツ 6ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手は12日（日本時間13日）、本拠地ジャイアンツ戦に先発。6回1/3を投げて6安打8奪三振無四球5失点の内容で敗戦投手になった。7回に走者を残して交代となったことに、デーブ・ロバーツ監督は「ヨシノブは7回に少しスタミナ切れした」と指摘した。

山本は1・2回をゼロに抑えたが、3回に9番のハースに同点ソロを被弾した。その裏に大谷が12試合ぶりとなる7号で勝ち越しに成功するも、5回にはベイダー、ハースに連続ソロを浴びて逆転を許した。

6回を3者凡退に抑えて7回も続投したが、連打で無死一、三塁の大ピンチ。エルドリッジを二直に打ち取ったところで降板した。球数は93球。ロバーツ監督はマウンドに向かい、山本を激励するような形で交代を命じた。

指揮官は「少しスタミナ切れした」と交代した背景を明かした。しかし誤算だったのは、代わったトライネンだ。全ての走者を返して試合の流れを引き渡してしまった。（Full-Count編集部）