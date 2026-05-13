ツムラ [東証Ｐ] が5月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比5.7％減の400億円になり、27年3月期も前期比11.3％減の355億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を144円→147円(前の期は136円)に増額し、今期も前期比11円増の158円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比11.4％増の81.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の17