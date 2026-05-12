【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤石波矢と辻堂ゆめの小説『昨夜は殺れたかも』（講談社タイガ）が、吉野北人（THE RAMPAGE）と鈴木愛理をダブル主演に迎え実写映画化、10月23日から全国公開される。ティザー画像および特報映像も公開された。 ■高評価レビューが多数寄せられる人気小説を松木創監督が実写化 本作品の原作『昨夜は殺れたかも』は、『今からあなたを脅迫します』シリーズの藤石波