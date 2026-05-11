『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した日野未来昨年6月、引退した「ガールズケイリン」のトップレーサー、日野未来（ひの・みらい）が5月11日（月）発売『週刊プレイボーイ21号』のグラビアに登場！じつは彼女、元グラドルで、週プレには約12年ぶりの凱旋となる！勝負の世界で、磨かれた曲線美ボディを、心して見よ！【写真】日野未来の凱旋グラビア＊＊＊【グラドルから競輪選手へ転身！】――昨年6月に引退した元ガ