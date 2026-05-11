ミュージシャンの吉川晃司さんと布袋寅泰さんからなるロックユニット「COMPLEX」の復興支援事業。その寄付金を活用した取り組みが、石川県七尾市のカキ養殖現場で始まっています。七尾湾に並ぶマガキの養殖かご。現在、「バスケット養殖」と呼ばれる新しい技術への転換が進んでいます。石川県漁協協同組合七尾支所・竹内 大生 運営委員長：「波でこうやって揺れるんですよね、カキが。こんな感じで」従来は、ホタテの貝殻に