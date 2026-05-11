サンエックス株式会社は、「リラックマ」に登場するキャラクターの「チャイロイコグマ」が今年10周年を迎えたことを記念し、「コリラックマ」とのなかよしコンビ「コリコグ」が仲良くダンスするミュージックビデオ「コリコグダンシング！」を、本日5月9日（土）「コグの日」に公開したことをお知らせします。「コリコグダンシング！」は、「コリコグ」のかわいさを詰め込んだダンスチューン。思わず一緒に踊り出したくなるミュージ