2026年7⽉4⽇（土）あさ9時より放送の新TVシリーズ『ウルトラマンテオ』。主⼈公・光石イブキとともに物語を織りなす登場⼈物と演じるキャスト、プチ怪獣「プッチー」とその声優が発表された。＞＞＞メインキャラクターを写真でチェック！（写真8点）ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作は、故郷の星を滅ぼされ地球へと流れ着いたひとりぼっちの宇宙⼈が、大学⽣・光石イブキ（演：