御朱印巡りにセルフネイル…趣味も多彩なチアメンバー今季もエスコンフィールドでの試合を盛り上げる北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは石田琴実さん、上野菜奈子さん、尾崎真理子さん、小原永愛さんを取り上げる。◇石田琴実さん新メンバーの石田琴実（いしだ・ことみ）さんは大阪府出身、11月13日生まれ。ニックネームは「こっちゃん」。趣味はアイドル鑑賞、御朱印巡り。自